Написание простенькой CMS

Хостинг - Masterhost. Из контрольной панели автоматом установлена Joomla. Нужно сделать каталог фототехники. На сайте колонка слева - каталог, где можно выбрать модель. Сам каталог надо структурировать как здесь: http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=90607 Изначально видны основные разделы, жмём на раздел - он раскрывается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуемые возможности CMS
Админинка:
Управление блоками:
Создание, удаление, изменение блоков
пример создания блока
в админке переход в раздел блоки
указываем название блока
далее его расположение.
по умолчанию 4 типа блоков (по расположению)
верх, низ, лево, право
Создание страниц:
Для каждой страницы индивидуально:
титлы, кейворды, дискрипшен, а также урл страницы (назание url) т.е. другими словами ЧПУ.
далее контент блок
ко всему необходим простой визуальный редактор
который возможно как включить так и отключить
загрузка файлов:
- непосредственная загрузка файлов на сервер через админку.
общие настройки:
- Выбор страницы из ранее созданых которая будет отображаться на главной.
настройка формы обратной связи:
- добавление и удаление получателей. Например
Админ - [email protected]
Тех поддержка - [email protected]
и т.д.
при этом на странице обратной связи должен в форме выбора получателя отображается только Имя без эмайл адреса
- капча включить отключить.
- поле для ввода доп информации отображаемой на страице обратной связи
Шаблонизация:
Дизайн должен редактировать максимально просто тобишь
основной дизайн редактируется в файлах
header & footer
в них прописываем расположение блоков
{top} {footer} {left} {right}
расположение области вывода контента
{content}
и файлы для редактирования стиля отображения этих самых блоков
{top} {footer} {left} {right} {content}
Требования к написанию:
php5 | mysql 4 или более поздняя | register_global = off
PS
отписываем цену и срок исполения
PSS
оплата производится либо по факту (гарантия перс аттестат wmid: 147756267580 ) либо через гарант сервис weblancer
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