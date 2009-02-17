Написание простенькой CMS

Требуемые возможности CMS

Админинка:

Управление блоками:

Создание, удаление, изменение блоков

пример создания блока

в админке переход в раздел блоки

указываем название блока

далее его расположение.

по умолчанию 4 типа блоков (по расположению)

верх, низ, лево, право

Создание страниц:

Для каждой страницы индивидуально:

титлы, кейворды, дискрипшен, а также урл страницы (назание url) т.е. другими словами ЧПУ.

далее контент блок

ко всему необходим простой визуальный редактор

который возможно как включить так и отключить

загрузка файлов:

- непосредственная загрузка файлов на сервер через админку.

общие настройки:

- Выбор страницы из ранее созданых которая будет отображаться на главной.

настройка формы обратной связи:

- добавление и удаление получателей. Например

Админ - [email protected]

Тех поддержка - [email protected]

и т.д.

при этом на странице обратной связи должен в форме выбора получателя отображается только Имя без эмайл адреса

- капча включить отключить.

- поле для ввода доп информации отображаемой на страице обратной связи

Шаблонизация:

Дизайн должен редактировать максимально просто тобишь

основной дизайн редактируется в файлах

header & footer

в них прописываем расположение блоков

{top} {footer} {left} {right}

расположение области вывода контента

{content}

и файлы для редактирования стиля отображения этих самых блоков

{top} {footer} {left} {right} {content}

Требования к написанию:

php5 | mysql 4 или более поздняя | register_global = off

PS

отписываем цену и срок исполения

PSS

оплата производится либо по факту (гарантия перс аттестат wmid: 147756267580 ) либо через гарант сервис weblancer