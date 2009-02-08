Работа для специалиста по Drupal

Дизайн с анимацией прикреплен. нужно сделать подгрузку страниц с контентом через xml, с возможностью добавления новых страниц, прелоадер, форму отправки емейла. Хорошо, но не обязательно, если вы живете в Москве - подобного рода задания будут постоянно. Бюджет ...
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