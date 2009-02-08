Разработка сайта , основа CMS Joomla

Веб-программированиеЗакрыт29 заявок339 просмотров
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Реконструкция сайта + доработка CMS Joomla.

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Стоимость согласовывается с исполнителем.

Joomla
15 лет назад
saxons
Pavel Ivanov 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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