Переделать скрипт продажи icq!

Собственно говоря есть скрипт по продаже icq за смс, изначально он был написан "Русским Биллингом" для их системы, затем был переделан под "А1 Агрегатор" и уже смонтирован как плагин к движку магазина, т.е. получилось единое целое :) Но А1 оказался недобросовестным партнером и теперь требуется переделка под www.mobilmoney.ru

Нужно, чтобы с новым биллингом работало все также! Т.е. человек оплачивает и получает пароль от номера в ответном смс, а номер удаляется из базы...

Мой магазин: uina.net

Связь со мной через icq 144144.