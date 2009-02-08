Рассылка сообщений по сайту знакомств пользователь регистрируется, выбирает кому отослать сообщения, скрипт рассылает подробности в асе четыре550844шестьпять
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для знающих в этом деле толк...
Помогите подобрать платёжную систему, которая:
1. Принимает к обслуживанию сайты для взрослых ( www.turkey-escort.com )
2. Принимает оплату от пользователей из Турции
3. Позволяет платить кредитками и СМСками с мобильного
Ну и укажите свой гонорар... Не бесплатно же :)
Можно писать в личку, лучше в аську. Заранее благодарю за отзывы.
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