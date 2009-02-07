Создать рассылку javascript

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка156 просмотров
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Рассылка сообщений по сайту знакомств

пользователь регистрируется, выбирает кому отослать сообщения, скрипт рассылает

подробности в асе четыре550844шестьпять

Javascript
15 лет назад
tribex
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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