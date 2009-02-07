Сайт сверстан, написано техзадание. Сверстанные страницы можно видеть здесь: http://repdom.info/new/index.html http://repdom.info/new/archive.html http://repdom.info/new/news.html http://repdom.info/new/city.html http://repdom.info/new/foto.html Техзадание здесь: http://repdom.info/new/plan.txt Требуются услуги программистов по реализации описанного в техзадании функционала. Upd: В связи с уходом взятого на проект исполнителя, ищется новый программист. Код может быть написан на языках ...
Создание сайта базы знаний онлайн игры Lineage 2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт базу данных по игре lineage 2. Примеры сайтов l2db.ru l2manual.ru
Нужно используя базу MySQL с данными о lineage 2 (Все итемы, оружие, в общем то, что есть в игре), написать скрипт или модуль желательно для DLE, который вытаскивет из бд эти данные и генерирует их в окне браузера, добавляя к содержимому из бд соответствующие картинки, если они требуются. В общем с виду это должно будет походить на примеры сайтов данные выше.
Во всех подробностях при личном разговоре.
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