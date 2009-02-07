Создание сайта базы знаний онлайн игры Lineage 2

Требуется создать сайт базу данных по игре lineage 2. Примеры сайтов l2db.ru l2manual.ru

Нужно используя базу MySQL с данными о lineage 2 (Все итемы, оружие, в общем то, что есть в игре), написать скрипт или модуль желательно для DLE, который вытаскивет из бд эти данные и генерирует их в окне браузера, добавляя к содержимому из бд соответствующие картинки, если они требуются. В общем с виду это должно будет походить на примеры сайтов данные выше.

Во всех подробностях при личном разговоре.