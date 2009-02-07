Простенький модуль для ShopCMS

$5
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки182 просмотра
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Нужно сделать скрипт для ShopCMS (последней версии).

При поступлении заказа с сайта отправлялось смс на телефон через офф сайт BeeLine

должны приходить такие данные Ф.И.О., адрес, что заказано, телефон, сумма товара. (Англ. буквами всмысле латиницей ну поняли в общем)) )

Есть скрипт для отправки смс без проверки каптчи, нужно сделать под ShopCMS

15 лет назад
kacergei
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Ent-ch
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$10
2 дня
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