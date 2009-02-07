Простенький модуль для ShopCMS

Имеется система построения сайтов - Kandidat CMS, которая не использует базы MySQL, и работает на PHP. html-код и код PHP разделены Требуется небольшая доработка: чтобы система умела создавать вложенные меню и работать с ними и чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать скрипт для ShopCMS (последней версии).
При поступлении заказа с сайта отправлялось смс на телефон через офф сайт BeeLine
должны приходить такие данные Ф.И.О., адрес, что заказано, телефон, сумма товара. (Англ. буквами всмысле латиницей ну поняли в общем)) )
Есть скрипт для отправки смс без проверки каптчи, нужно сделать под ShopCMS
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