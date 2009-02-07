В разработке находится портал http://www.arozaupalanalapuazora.ru/ Сейчас мы в поиске команды специалистов, которая сможет довести портал до завершения. Примерный объем работ до запуска портала здесь: http://docs.google.com/Doc?id=dhs3dkrj_6hjsd5ccz Далее будет еще много работы по наращиванию функционала. Условия обсуждаются. Требуются только ...
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