Нужен скрипт для массовой рассылки

Был программер, запорол скрипт, так что сказать объем работ я точно не смогу. Задача: Сделать из скрипта рабочий. Скрипт игровой (за основу взят движок средневековье). Если исправить те баги которые появились будет очень сложно, то можно поставить 1 из ...
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1. сделать рассыльщик быстрым
2. сделать возможность рассылки по расписанию.Т.е. оператор может руками менять желаемое время для рассылки и также в календарике проставлять даты когда он хочет чтоб объявление было разослано.
3. сейчас в программе около 5000 имейлов агентств. сразу на все оно не рассылает - виснет . Приходится создавать отдельные группы - 4 шт.(там по группам разносить все эти 5000 имейлов) и руками на каждую группу нажимать и рассылать - очень долгий и утомительный процесс. Я хотел бы чтоб был просто список имейлов без групп. и чтоб либо руками либо по расписанию автоматом оно все рассылалось (и так и так.!)
4. Хотел бы чтоб по окончанию рассылки формировался где-то отчет о рассылке- что удачно, а что нужно проконтролирвоать и доразослать.
- как продолжение данного пункта возможно увидеть адреса на которые письмо не было отправлено или был получен возврат по причине несуществующего имейла????? Это нужно чтоб периодически очищать базу данных от мертвых имейлов.
5. Хотелось бы чтоб рассылка как то не попадала по возможности в спам людям.
6. поменять редактор на самый новый.
7. какая то возможность удалить несуществующие имейлы.
8. Сейчас в программе если я импортирую например 200 имейлов я не могу их все сразу выбрать (нужно поставить галку возле каждого отдельно) и поместить в определенную группу для рассылки. Т.е. если в новой программе это тоже нужно будет делать, то я хотел бы иметь возомжность делать мультивыбор одним нажатием.
9. Нужна возможность легко вставлять в письмо фото (не вложенное)
Сейчас в программе есть такие возможности - я хотел бы чтоб они сохранились:
1. импорт имейлов из текстового файла.
2. проверка на дублирование при импорте (сейчас если попадается имейл который есть в БД, то для таких имейлов просто создается новая группа и он переносится туда с пометкой «перемещен») – если реально реализовать по другому, то будет супер.
3. возможность отписки от рассылки.
4. возможность принудительно разослать даже на отписавшихся (такая опция есть возле кнопки «отправить», она нужна поскольку иногда нужно отправить критическое письмо исключительно всем.)
5. возможность делать вложения.
Вобщем если сможете предложить др. интересные функции, то буду только благодарен.
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