Разработка проекта средней сложности (PHP+MySQL)

Здравствуйте! Все наверное знают замечательный сервис Яндекс Краски? Так вот, нам нужно сделать подобный редактор коллажей. Интересует только тот функционал, где можно выбирать картинки из коллекции и вставлять их на рабочую область. Затем их крутить, изменять ...