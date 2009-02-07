Разработка проекта средней сложности (PHP+MySQL)

$100
Веб-программированиеЗакрыт21 заявка248 просмотров
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Требуется веб-программист для разработки проекта средней сложности, чтобы зарегистрированный пользователь мог отправлять сообщения на модерацию и после чего в базу данных и мог случайным образом получать сообщения из базы данных.

PHPMySQL
15 лет назад
Poring
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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