Нужен скрипт под казино!

Есть скрипт вот его пример пхп база на текстах смотрите: http://photoarting.com/gallery/portreit/index.php . К нему нужно в админку дописать как тут пример http://photoarting.com/gallery.php . То есть сам скрипт не по раздельный категориям. А его нужно сделать чтобы был ...