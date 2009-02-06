Требования: хороший опыт - PHP+MySQL, знание CSS, HTML - очень желательно знакомство с CMS Koobi, но не обязательно. Задачи: - настройка cms koobi под задачи сайта и необходимое программирование; - наполнение контентом; - обновление и тех.поддержка существующих сайтов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать Flash-баннер. ТЗ скажу исполнителю. Оставляйте свои предложения.
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