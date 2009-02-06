Flash-баннер

Есть вот такой кусок кода: if(strpos($messbody,"Супер") !== false) { $cookies = array(); $messbody = substr($messbody,strpos($messbody,"Супер")); $messbody = substr($messbody,strpos($messbody,"http:")); Вообщем он делает что то, когда находит слово "Супер", а мне нужно, чтобы это "что-то" он делал не только при встрече слова "Супер", ...