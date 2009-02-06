Требуется посадить дизайн на цмс

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок246 просмотров
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Есть сверстанный дизайн, трех страниц. Требуется доделать элементы дизайна, доверстать внутренние страницы.

Поставить сайт на cms.

Техническое задание лежит в архиве, так же там находятся изображения страниц, которые уже готовы.

http://www.sacuz.by/teh_zadanie.rar

Если есть более рациональные решения по функционалу, связкам которые описаны в тз, велкам, будем думать.

Cms должна быть доступной для модернизации, надежной.

Укажите сразу, с какой цмс будем работать!

15 лет назад
dancov_dmi
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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