Автозагрузчик объектов недвижимости

Доброе время суток!

интересует:

автозагручик обектов недвижимости на сайт, т е агентства скидивают инфу, а робот всё индексирует и загружает в на сайт.

как дополнительная функция - робот индексирует и добавляет на сайт объявления с других сайтов

кто в чём силён? бюджет ограничем(финансовый кризис)

какие есть варианты? есть ли готовые разработки?