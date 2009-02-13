Автозагрузчик объектов недвижимости

Веб-программированиеЗавершен10 заявок244 просмотра
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Доброе время суток!

интересует:

автозагручик обектов недвижимости на сайт, т е агентства скидивают инфу, а робот всё индексирует и загружает в на сайт.

как дополнительная функция - робот индексирует и добавляет на сайт объявления с других сайтов

кто в чём силён? бюджет ограничем(финансовый кризис)

какие есть варианты? есть ли готовые разработки?

15 лет назад
allrite
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
zdv
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$100
1 день
Работа сделана на отлично! Дмитрий консультировал и помогал разобраться, полностью выполнил проект! Советую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Замечательный человек!!! Сработались быстро, установка и отладка была удаленной, все быстро схватывал и ориентировался в коде!!! Деньги поступили в срок как и договаривались!!! Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем!!! Всем советую!!!!!!!
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