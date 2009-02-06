Нужен скрипт для подбора автодисков по авто

$370
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок235 просмотров
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Т.е. человек зайдя на сайт должен ввести производителя своего авто, модель, год выпуска, объем двигателя и модификацию и желаемый радиус (радиус должен показывать только те что реально можно поставить на машину. например: R13 - R16 значит что R17 не должен показываться под выбранную машину)

при таком запросе должны выводиться только те диски параметры которых соответствуют выбранному автомобилю.

может у кого-то уже есть такой. (это будет дешевле чем писать с нуля)

15 лет назад
AndreevAlexey
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
DecoRoom
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$370
14 дней
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