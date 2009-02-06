Нужен скрипт для подбора автодисков по авто

Т.е. человек зайдя на сайт должен ввести производителя своего авто, модель, год выпуска, объем двигателя и модификацию и желаемый радиус (радиус должен показывать только те что реально можно поставить на машину. например: R13 - R16 значит что R17 не должен показываться под выбранную машину)

при таком запросе должны выводиться только те диски параметры которых соответствуют выбранному автомобилю.

может у кого-то уже есть такой. (это будет дешевле чем писать с нуля)