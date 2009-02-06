Отредактировать неcложный код html

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок346 просмотров
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Есть страница www.ukr-firma.com/oplata нужно отредактировать ее. Сделать как-то красивее, все данные должны сохраниться, но страничка должна как то красивей выглядеть. Может в виде таблицы или еще как-то:)))

Код в прикрепленом файле.

HTML
15 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад