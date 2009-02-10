Привязка яндекс-карты к адресу

Здравствуйте!

Есть справочник организаций в котором есть организации и их данные(адрес, тел., почта, сайт и т.д.)

В карточке данных организации есть поле: адрес организации

адрес организации нужно привязать к яндек-карте так, чтобы когда посетитель заходил в карточку организации, он видел информацию организации и яндекс-карту на которой должна быть метка - точный адрес этой организации.

пример тут: ..........