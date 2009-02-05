Небольшой скриптик по работе с БД

Веб-программированиеЗавершен7 заявок236 просмотров
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Есть 2 таблицы в БД

в одной таблице есть колонка с названием site_id во второй колонка с названием id (числове значения у обоих колонок) - нужно чтобы скрипт

удалил строки дубли по значению колонки из второй таблицы (т.е. все строки с id из второй таблицы, которые дублируются по значению c site_id из первой)

и в конце скрипт очистить должен первую таблицу...

Указывайте пожалуйста цену за эти 20-40 строчек кода )) желательно быстренько за полчасика -часик написать :)

Есть уже рабочий скрипт который выполняет нечто похожее, легче всего наверно его за основу взять(вот его код на всякий случай - он правда малек побольше делает):

$dbhost = "localhost";

$dbuser = "olegator";

$dbpass = "kbe123sort";

$dbname = "test6";

if(isset($_POST['action']) && $_POST['action'] == "COPY")

{

$com = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);

@mysql_select_db($dbname,$com) or die ('cant select');

mysql_query("insert into tbl_register_history (select * from tbl_register_history2)") or die ('cant query');

print "OK!!!";

unset($_POST['action']);

}

if(isset($_POST['action']) && $_POST['action'] == "GO")

{

$regname = $_POST["regname"];

$regaddr = $_POST["regaddr"];

$regicq = $_POST["icq"];

$regdetails = $_POST["details"];

$hostmail = trim($_POST["host"]);

$user = $_POST["user"];

$password = $_POST["password"];

$port = $_POST["port"];

$com = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);

@mysql_select_db($dbname,$com) or die ('cant select');

mysql_query("update tbl_register_history set reg_status=2") or die ('cant query');

$res = mysql_query("select distinct site_id from tbl_register_history");

while($rec = mysql_fetch_array($res,MYSQL_ASSOC))

{

$res_d = mysql_query("select * from tbl_register_history2 where site_id=".$rec['site_id']);

if(@mysql_num_rows($res_d)

{

mysql_query("insert into tbl_register_history2 (select * from tbl_register_history where site_id=".$rec['site_id']." limit 1)") or die ('cant query 1');

//$res2 = mysql_query("select * from tbl_sites where id=".$rec['site_id']) or die("query 2");

//$recs = @mysql_num_rows($res2);

//if($recs > 1) mysql_query("delete from tbl_sites where id=".$rec['site_id']." limit ".($recs-1)) or die("query 3");

mysql_query("delete from tbl_sites where id=".$rec['site_id']) or die("query 3");

}

}

mysql_query("delete from tbl_register_history") or die ('cant query 4');

@mysql_close();

15 лет назад
Borodach
Олег 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
IProgerI
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$10
1 день
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