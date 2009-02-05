Небольшой скриптик по работе с БД

Скрпит грабера когда грабит добовляет без имени, а так получается пустое поле, а надо чтобы можно было вписать кто грабит
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 2 таблицы в БД
в одной таблице есть колонка с названием site_id во второй колонка с названием id (числове значения у обоих колонок) - нужно чтобы скрипт
удалил строки дубли по значению колонки из второй таблицы (т.е. все строки с id из второй таблицы, которые дублируются по значению c site_id из первой)
и в конце скрипт очистить должен первую таблицу...
Указывайте пожалуйста цену за эти 20-40 строчек кода )) желательно быстренько за полчасика -часик написать :)
Есть уже рабочий скрипт который выполняет нечто похожее, легче всего наверно его за основу взять(вот его код на всякий случай - он правда малек побольше делает):
$dbhost = "localhost";
$dbuser = "olegator";
$dbpass = "kbe123sort";
$dbname = "test6";
if(isset($_POST['action']) && $_POST['action'] == "COPY")
{
$com = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
@mysql_select_db($dbname,$com) or die ('cant select');
mysql_query("insert into tbl_register_history (select * from tbl_register_history2)") or die ('cant query');
print "OK!!!";
unset($_POST['action']);
}
if(isset($_POST['action']) && $_POST['action'] == "GO")
{
$regname = $_POST["regname"];
$regaddr = $_POST["regaddr"];
$regicq = $_POST["icq"];
$regdetails = $_POST["details"];
$hostmail = trim($_POST["host"]);
$user = $_POST["user"];
$password = $_POST["password"];
$port = $_POST["port"];
$com = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
@mysql_select_db($dbname,$com) or die ('cant select');
mysql_query("update tbl_register_history set reg_status=2") or die ('cant query');
$res = mysql_query("select distinct site_id from tbl_register_history");
while($rec = mysql_fetch_array($res,MYSQL_ASSOC))
{
$res_d = mysql_query("select * from tbl_register_history2 where site_id=".$rec['site_id']);
if(@mysql_num_rows($res_d)
{
mysql_query("insert into tbl_register_history2 (select * from tbl_register_history where site_id=".$rec['site_id']." limit 1)") or die ('cant query 1');
//$res2 = mysql_query("select * from tbl_sites where id=".$rec['site_id']) or die("query 2");
//$recs = @mysql_num_rows($res2);
//if($recs > 1) mysql_query("delete from tbl_sites where id=".$rec['site_id']." limit ".($recs-1)) or die("query 3");
mysql_query("delete from tbl_sites where id=".$rec['site_id']) or die("query 3");
}
}
mysql_query("delete from tbl_register_history") or die ('cant query 4');
@mysql_close();
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