Необходим скрипт рассылки (не спам =) для корпоративных нужд компании. Главные требования, чтобы для каждого адресата было отдельное письмо, в теле которого было бы индивидуальное приветствие вроде

Уважаемый Петр Семенович....

Уважаемая Галина Контдратьевна...

База состоит из email, контактное ФИО.

Так же, нужно предусмотреть 3 вариант, когда ФИО подписчика не известно. Быстрота, кибкость настройки, работа с темплейтами приветствуется. Если были уже подобные работы - с удовольствием посмотрю результат