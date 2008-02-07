Скрипт рассылки

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок213 просмотров
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Необходим скрипт рассылки (не спам =) для корпоративных нужд компании. Главные требования, чтобы для каждого адресата было отдельное письмо, в теле которого было бы индивидуальное приветствие вроде

Уважаемый Петр Семенович....

Уважаемая Галина Контдратьевна...

База состоит из email, контактное ФИО.

Так же, нужно предусмотреть 3 вариант, когда ФИО подписчика не известно. Быстрота, кибкость настройки, работа с темплейтами приветствуется. Если были уже подобные работы - с удовольствием посмотрю результат

15 лет назад
interwebmedia
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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