Есть движок 1с Битрикс 7.0, с ним нужно сделать следующее

1) Верстка дизайна и натяжка на сам скрипт (дизайн очень простой).

2) Корректировка самого скрипта (например удаление ненужного модуля или например сделать на главной странице некий перечень товара).

Сайт будет использоваться как мазаин.

Слушаю ваши цены и предложения.Может у кого-то есть лучше интернет магазин чем Битрикс... . Оставляйте ICQ

Есть еще вариант работы с WebAsyst Shop-Script

Цены только не ломите, ни чего сложного вроже нету тут.