Интернет-магазин

Веб-программированиеЗавершен4 заявки222 просмотра
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Есть движок 1с Битрикс 7.0, с ним нужно сделать следующее

1) Верстка дизайна и натяжка на сам скрипт (дизайн очень простой).

2) Корректировка самого скрипта (например удаление ненужного модуля или например сделать на главной странице некий перечень товара).

Сайт будет использоваться как мазаин.

Слушаю ваши цены и предложения.Может у кого-то есть лучше интернет магазин чем Битрикс... . Оставляйте ICQ

Есть еще вариант работы с WebAsyst Shop-Script

Цены только не ломите, ни чего сложного вроже нету тут.

15 лет назад
9043280
Артем 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
intop
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$50
1 день
Все отлично, сказал сделал...(Нет претензий)
Все хорошо, оплачено в срок
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