Нужен урок защиты php файлов. Тоесть кодируем/защищаем php файл сливаем его на сервак и видим что он работает так же хорошо как и в открытом виде. Затем вы мне по пунктам все расписываете: Чем кодировали ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть движок 1с Битрикс 7.0, с ним нужно сделать следующее
1) Верстка дизайна и натяжка на сам скрипт (дизайн очень простой).
2) Корректировка самого скрипта (например удаление ненужного модуля или например сделать на главной странице некий перечень товара).
Сайт будет использоваться как мазаин.
Слушаю ваши цены и предложения.Может у кого-то есть лучше интернет магазин чем Битрикс... . Оставляйте ICQ
Есть еще вариант работы с WebAsyst Shop-Script
Цены только не ломите, ни чего сложного вроже нету тут.
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