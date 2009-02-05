PHP Encoder

Нужен урок защиты php файлов. Тоесть кодируем/защищаем php файл сливаем его на сервак и видим что он работает так же хорошо как и в открытом виде. Затем вы мне по пунктам все расписываете: Чем кодировали (где скачали прогу) и далее какие кнопки и в каком порядке нажимали... :-) Затем я сам всё это проделываю и если все гуд, то задание считаем завершённым.