Переделать слегка rapidgetpro

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки137 просмотров
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Переделать слегка rapidgetpro.

Взять готовый скрипт RapidgetPro.....

Дописать модуль.

С помощью которого скачиваемый файл будет качаться несколько раз автомотически.......

Надо указать лишь сколько раз.......

15 лет назад
BullDoZzer
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад