Доработки для программиста WebAsyst Shop-Script

Есть скрипт, пользователь проделывает действие и вводит пароль, проверка которого обрабатывается на другой странице (!). Нужно перенести обработку пароля, в страницу где пользователь проделывает действие, и сделать 5 попыток. Подробное объяснение сей простейшей задачи - по запросу. Это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень срочно нужен человек отлично знающий WebAsyst Shop-Script для доработок.
В первую очередь нужно разобраться с регистрацией и мелочами в выводе продуктов.
Предоплаты нет.
Подробности при переписке
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Для реализации требуется опытный 1С-битрикс программист. ТЗ в приложении. Резюме можно отправлять на [email protected]Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад
Модуль. Краткое описание Для подключения вам необходимо выделить субдомен в вашей зоне (например, rzd.ваш_домен.ru) и прописать на DNS серверах ему в соответствие IP 87.242.72.106. В своей учетной записи в системе добавить новый веб-сайт (раздел web-сайты). Внешний вид вашего модуля ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужен специалист по javascript для косультацци и написание 2 скриптовВеб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Сайт-визитка состоит из 8 страниц , нужно перевести его из HTML в форму PHP и добавить на страницы скрипты гостевой книги и фотогаллереи . Скрипты у меня имеются .Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Вот скрипт Казино , http://goldvegas.net Нужно в него внедрить некоторые игры , но они писались на масвет вроде ... Нужно их внедрить в этот скрипт.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $650
Необходимо разработать программную части проекта и привизиать ее к готовому дизайну. Проект частично можно посмотреть: gorodkamney.ru Частично т.к. на данный момент проект выполнен на 20% помимо того, что есть еще должен быть архив, форма для регистрации... Полная ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
Текст удалён после закрытия проекта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо на базе вот этого руководства (Демо Тур) сделать анимированный ролик SWF с пояснениями (текст брать из Демо Тура) Статичный демо тур: http://www.leadercommand.ru/content/view/58/99/Веб-программирование25 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется программист или команда программистов для выполнения проекта на основе CMS. Предпочтение отдается Drupal, хотя можем выслушать другие варианты Хорошее знание предложенной CMS и свои проекты на CMS – обязательно! Не обязательно, но предпочтительно создание сайта разработчиком (командой) ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад