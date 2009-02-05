Доработки для программиста WebAsyst Shop-Script

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки114 просмотров
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Очень срочно нужен человек отлично знающий WebAsyst Shop-Script для доработок.

В первую очередь нужно разобраться с регистрацией и мелочами в выводе продуктов.

Предоплаты нет.

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15 лет назад
speedy
43 годаУкраина
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад