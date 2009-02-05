Сайт на 1С-битрикс

Есть готовая верстка (прикрепил в архиве). Нужно сделать настройку дизайна под JOKER BOARD. Это доска объявлений. Вот движок и домен http://kzorda-market.kz/ Нужно натянуть верстку на движок. Нужно СРОЧНО!!! Пишите кто может здесь или в ICQ - 365-895-291