Нужно установить расписание на сайт

Модуль. Краткое описание

Для подключения вам необходимо выделить субдомен в вашей зоне (например,

rzd.ваш_домен.ru) и прописать на DNS серверах ему в соответствие IP

87.242.72.106. В своей учетной записи в системе добавить новый

веб-сайт (раздел web-сайты).

Внешний вид вашего модуля настраивается также из системы. Для этого

подготовьте статический html-код: хедер, левый столбец, футер для первой

страницы бронирования, футер для всех страниц. Можно использовать тот код,

который уже работает на вашем сайте. Этот код может включать и стили.

icq 289273270 Дмитрий