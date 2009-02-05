Разработать программную часть проекта

Есть готовая верстка (прикрепил в архиве). Нужно сделать настройку дизайна под JOKER BOARD. Это доска объявлений. Вот движок и домен http://kzorda-market.kz/ Нужно натянуть верстку на движок. Нужно СРОЧНО!!! Пишите кто может здесь или в ICQ - 365-895-291
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать программную части проекта и привизиать ее к готовому дизайну.
Проект частично можно посмотреть: gorodkamney.ru
Частично т.к. на данный момент проект выполнен на 20% помимо того, что есть еще должен быть архив, форма для регистрации...
Полная версия технического задания: webevolution.ru/TZ.zip
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