Разработать программную часть проекта

$650
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок263 просмотра
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Необходимо разработать программную части проекта и привизиать ее к готовому дизайну.

Проект частично можно посмотреть: gorodkamney.ru

Частично т.к. на данный момент проект выполнен на 20% помимо того, что есть еще должен быть архив, форма для регистрации...

Полная версия технического задания: webevolution.ru/TZ.zip

15 лет назад
BAT
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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