Доверстка сайта на сложном самописном движке.

Нужно подправить скрипт: Скрипт создает точную работающую копию сайта на другом домене. Работает по принципу прокси шлюза, т.е. при обращении к http://www.mirror.com/catalor/index.html будет парсится http://www.original.com/catalor/index.html вызывается из конфига апача как перл модуль в работе использует use Apache2::RequestRec(); use APR::Table(); use LWP::UserAgent; use HTTP::Request; use ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется немного, но сделать Важно, а именно: доверстать там где недоверстано или неправильно, или криво, свести все css файлы на сайте (в разных папок) в один в корне, внести правки в шрифты, цвета и прочее на сайте.
Срок основную работу: 1 сутки.
Срок на всю работу: 4 суток.
Основная работа - видимое посетителю сайта.
Вся работа - основная + невидимое посетителю (админка, бд), где нужно сделать тоже самое что и в основной.
Оплата определяется по сдаче и Вами и зависит от кол-ва выполненных задач. С суммой спорить не будем.
Перспективы: дальнейгие работы по проекту. Данное задание - капля в море работы.
Требования: знание php + mysql + xhtml (div+table верстка),
умение зайти на сервер по sftp не спрашивая у меня как.
не школьник (опыт работы)
отзывы на фрилансе или рекомендации
Предупреждения: невыполнение работы = отрицательный отзыв
Заявки оставляйте в проекте.
С уважением,
Николай
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