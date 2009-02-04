Доверстка сайта на сложном самописном движке.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка145 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется немного, но сделать Важно, а именно: доверстать там где недоверстано или неправильно, или криво, свести все css файлы на сайте (в разных папок) в один в корне, внести правки в шрифты, цвета и прочее на сайте.

Срок основную работу: 1 сутки.

Срок на всю работу: 4 суток.

Основная работа - видимое посетителю сайта.

Вся работа - основная + невидимое посетителю (админка, бд), где нужно сделать тоже самое что и в основной.

Оплата определяется по сдаче и Вами и зависит от кол-ва выполненных задач. С суммой спорить не будем.

Перспективы: дальнейгие работы по проекту. Данное задание - капля в море работы.

Требования: знание php + mysql + xhtml (div+table верстка),

умение зайти на сервер по sftp не спрашивая у меня как.

не школьник (опыт работы)

отзывы на фрилансе или рекомендации

Предупреждения: невыполнение работы = отрицательный отзыв

Заявки оставляйте в проекте.

С уважением,

Николай

Верстка сайта
15 лет назад
Premier_Minister
Николай 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Kupnu4X
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$1
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