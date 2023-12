Доверстка сайта на сложном самописном движке.

Нужно подправить скрипт: Скрипт создает точную работающую копию сайта на другом домене. Работает по принципу прокси шлюза, т.е. при обращении к http://www.mirror.com/catalor/index.html будет парсится http://www.original.com/catalor/index.html вызывается из конфига апача как перл модуль в работе использует use Apache2::RequestRec(); use APR::Table(); use LWP::UserAgent; use HTTP::Request; use ...