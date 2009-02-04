Добавить опрос на сайт

Необходимо добавить модуль опроса на сайт.

Сайт на CMS, в которой модуля опроса нет и добавить его туда невозможно, есть только возможность свой код добавить в шаблон или определенные баннерные поля. Следовательно модуль должен быть автономным (или грузиться с другого сервера).

Редактирование опроса должно быть удобным :) (т.е. не открыть и править .php файл, а через какую-то админку).

В предложении точнее указывайте пример того, что предлагаете, и срок исполнения. Предложения типа "сделаю за 5 минут и 10wmz" не рассматриваю.