Добавить опрос на сайт

Требуется скрипт упаковки/распаковки zip архивов Делал когда то для себя, затем успешно забросил из за нехватки времени, остался только очень сырой набросок можно использовать только в качестве примера того что нужно мне в результате. возможности: 1. упаковка файлов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить модуль опроса на сайт.
Сайт на CMS, в которой модуля опроса нет и добавить его туда невозможно, есть только возможность свой код добавить в шаблон или определенные баннерные поля. Следовательно модуль должен быть автономным (или грузиться с другого сервера).
Редактирование опроса должно быть удобным :) (т.е. не открыть и править .php файл, а через какую-то админку).
В предложении точнее указывайте пример того, что предлагаете, и срок исполнения. Предложения типа "сделаю за 5 минут и 10wmz" не рассматриваю.
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