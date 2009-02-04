Правки на 2 сайта(модификация джумлы и шоп скрипт)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок147 просмотров
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Есть 2 сайта. Работа несложная, как тестовое задание. Если сработаемся - отдаю магазин в работу. Один сайт - модификация джумлы, 2 шоп скрит (старая версия). Правки в основном по визуалке (аля убрать фотку, убрать ссылку, переименовать пункт меню). Плачу 20 у.е. Жду предложений. Спасибо.

15 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
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