Приватный проект для Macintosh

Есть система на PHP4/MySQL: -человек заходит на страницу, видит кликабельную карту -кликает на нее -открывается подробная информация по городам в этой туристической зоне -выбираешь город и какой вид отдыха тебя интересует -спасибо, вам будет выслана информация. В админ-части - идет ...
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