Скрипт продаж за webmoney

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать скрипт для продажи электронных товаров и не электронных товаров за webmoney.

Если товар электронный, то после продажи за wm предоставляется доступ к архиву. Если же не электронный то нужна форма для ввода данных для отправки товара покупателю. Необходимо так же предусмотреть партнерскую программу для продаж. т.е.,чтобы те кто привлекают покупателей получатели процент с прибыли автоматически, либо продавец сам выплачивает процент по данным. Оплата после разработки и установки. Гарантия оплаты, заключение договора.

15 лет назад
Andrei848
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Облако тегов на DLE

    Нужно сделать чтобы в новостях выводились кликабельные теги также как тут: http://loadmovie.ru/ вот есть подобный модуль, но с автором связаться не могу. http://4dle.ru/sel_mods/1147156722-modul-dlja-kinoshnykh-sajjtov.html Нужно чтобы при добавлении новости, эти поля были под полной новостью в админке.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменение готовых FLASH шаблонов- несложная работа

    Есть несложная работа по изменению готовых FLASH шаблонов. Нужно внести небольшие коррективы: убрать лишние пункты меню и/или добавить нужные; прописать ссылки в меню; вставить название компании/адрес сайта, и т.п. ОБЪЁМЫ: Для начала - 1 шаблон. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Оплата контента на сайте через платежный терминал

    Приветствую разработчиков! Требуется разработать скрипты для Платежных систем, для оплаты платного доступа на сайт и покупки контента. Система двух-сторонняя , т.е. требуется создать скрипты для самих платежных систем(подробнее о них во вложении). А также создать скрипт управления ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приватно для Шевцов Дмитрий (Sefchov)

    $200

    1) Починить кнопку «Забыли пароль?» 2) За 7 дней до дня рождения должно приходить письмо клиентам 3) Возможность перемещать категории и товары в нутри категории и между категориями 4) Сделать панель форматирования в описании товара 5) Из регистрации убрать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Слайд-шоу с навигацией на флеше

    Дано: 26 фотографий Задача: создать из них слайд-шоу. Как это должно работать: выводятся по 3 фотографии за раз. Ротация остальных просиходит последовательно в автоматическом режиме. Также переключение между такими порциями по 3 фотки происходит с помощью навигационного ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать скрипт для вывода нужной инфы из базы

    $10

    Есть база, есть HTML код. нужно написать написать скрипт вывода данных из базы в этот HTML страницу/ даже есть написанный скрипт. но.... он не работает... можем дать этот когда если поможет.

    Веб-программирование35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт для работы с пс Мобильный кошелек

    $20

    Нужно разработать скрипт который создает счет на оплату в БД и отправляет через Мобильный кошелек, а второй в крон который проверяет оплату счета, если он не оплачен после 24 часов он его удаляет и БД. Скрипты пишите ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад