Скрипт продаж за webmoney

Нужно сделать скрипт для продажи электронных товаров и не электронных товаров за webmoney.

Если товар электронный, то после продажи за wm предоставляется доступ к архиву. Если же не электронный то нужна форма для ввода данных для отправки товара покупателю. Необходимо так же предусмотреть партнерскую программу для продаж. т.е.,чтобы те кто привлекают покупателей получатели процент с прибыли автоматически, либо продавец сам выплачивает процент по данным. Оплата после разработки и установки. Гарантия оплаты, заключение договора.