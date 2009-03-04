Встроить RSS-поток в обычный сайт

Нужно разработать скрипт который создает счет на оплату в БД и отправляет через Мобильный кошелек, а второй в крон который проверяет оплату счета, если он не оплачен после 24 часов он его удаляет и БД. Скрипты пишите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
есть у меня RSS-поток http://ru.pokerstrategy.com/rss/all/VPP_RU_ADV_RSS
я хочу установить его к себе на страницу сайта
чтобы получилось что-то вроде http://www.vsepropoker.ru/pokerstars-news.html
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