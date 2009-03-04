Встроить RSS-поток в обычный сайт

Веб-программированиеЗавершен6 заявок257 просмотров
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Здравствуйте!

есть у меня RSS-поток http://ru.pokerstrategy.com/rss/all/VPP_RU_ADV_RSS

я хочу установить его к себе на страницу сайта

чтобы получилось что-то вроде http://www.vsepropoker.ru/pokerstars-news.html

15 лет назад
kovalev3000
Дмитрий 
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
24 отзыва
Выбранный исполнитель
max7
46 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Все класс, MAX определенно соображает.
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