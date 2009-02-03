Дописать таблицу стилей для встроенного скрипта

Нужно сделать скрипт для ShopCMS (последней версии). При поступлении заказа с сайта отправлялось смс на телефон через офф сайт BeeLine должны приходить такие данные Имя, адрес, что заказано, телефон. (Англ. буквами всмысле латиницей ну поняли в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на wordpress: www.babloholic.ru. В него внедрен скипт мониторинга. Нужно прописать стили для таблицы создаваемой скриптом.
Ссылка на то, что должно получиться: http://magnetic-money.ru/
- Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте. Есть файл который мне создали и он сохранен в 3ds формате. Человек который его создавал с флеш не знаком. Нужно сделать следующее. 1. Переделать это файл в swf формат 2. Добавить кнопочку либо ползунок ротации Пример есть тут: ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо протестировать форум phpbbwap v6 на наличие "дыр" в безопасности. Хотел-бы уточнить, нужно не только протестировать форум "в деле", но и просмотреть сам код. На будущее: при качественно выполненной работе, возможно постоянное сотрудничество: исправление багов, добавление новых ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $75
Нужен простой сайт, где люди могут регистрироваться и в админке выставлять мероприятия в календаре. Подробное тз вышлю на емеил. Укажите емеил вышлю. Дизайн достаточно взять любой из wordpress templates.Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
Здравствуйте! Нужно розработаь графику для казуалки (меню игры, 3 - 4 бэкграунда и несколько обектов). Подробней при личном общении.Завершен15 лет назад
Доброго времени суток Собственно сабж. Есть 2 сайта, требуется с одного перенести скрипт галереи на другой и настроить его. Все исходники я дам. обращаться в ICQ 429670184Завершен15 лет назад
- $15
Функционал каталогов простой - добавление объекта в каталог, отображение параметров объекта и несложный поиск. Каталоги на двух страницах очень похожи друг на друга и отличаются несколькими параметрами. Мы постарались максимально подробно описать структуру каталогов, чтобы Вам было удобно.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен готовый модуль - массовый загрузчик фотографий (по примеру загрузчика в Контакте). Функционал - модуль уменьшает фото в привью и большое. Размеры задаются в настройках. Также ставит ватермарк.Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать флешку, котоая показывает фотографии. Общая задача: Смена фотографий происходит либо автоматически, либо по клику на соот-ие кнопки. Верхняя фотография рассыпается на квадратики, проявляя фотографию под ней. Через две секунды проявляется описание фото, и потом след. фотография в ...Завершен15 лет назад
- $20
Нужно написать вариацию на тему Donation Bar’a – списка «спонсоров» сайта. Ссылка пользователя появляется в Баре автоматически после оплаты через WM. Примерный алгоритм при стоимости ссылки 1 доллар и количестве мест в баре=10: 1). Посетитель самостоятельно добавляет ссылку, ...Завершен15 лет назад