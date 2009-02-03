Простенький модуль для ShopCMS

Здравствуйте. Есть файл который мне создали и он сохранен в 3ds формате. Человек который его создавал с флеш не знаком. Нужно сделать следующее. 1. Переделать это файл в swf формат 2. Добавить кнопочку либо ползунок ротации Пример есть тут: ...