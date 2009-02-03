Кнопки или ползунок ротации.

Здравствуйте.

Есть файл который мне создали и он сохранен в 3ds формате. Человек который его создавал с флеш не знаком.

Нужно сделать следующее.

1. Переделать это файл в swf формат

2. Добавить кнопочку либо ползунок ротации

Пример есть тут: http://www.weblancer.net/users/3dMaLoY/portfolio/384468.html

Но тут двигают переворачивают объект мышкой а мне надо чтобы была кнопочка либо ползунок.