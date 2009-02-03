Протестировать вап-форум на наличие "дыр"

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
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Необходимо протестировать форум phpbbwap v6 на наличие "дыр" в безопасности.

Хотел-бы уточнить, нужно не только протестировать форум "в деле", но и просмотреть сам код.

На будущее: при качественно выполненной работе, возможно постоянное сотрудничество: исправление багов, добавление новых функций и пр.

Жду предложений и ваши цены за работу.

Ссылка на форум http://phpbb-wap.ru/files/phpBB-WAP_v6.zip

15 лет назад
esetnod
Россия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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