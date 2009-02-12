Флешка, со сменой фотографий

Необходимо создать флешку, котоая показывает фотографии.

Общая задача:

Смена фотографий происходит либо автоматически, либо по клику на соот-ие кнопки.

Верхняя фотография рассыпается на квадратики, проявляя фотографию под ней.

Через две секунды проявляется описание фото, и потом след. фотография в таком же режиме.

Путь к фото, название и описание фото должны браться из xml файла.

Как это выглядит — http://www.inetart.su/tmp/ruperti/images_flash.jpg

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