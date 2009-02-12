Флешка, со сменой фотографий

Готов дизайн и структура проекта. Нужна автоматизация (регистрация и авторизация пользователей, добавление объявлений, поиск и фильтрация, пакетная закачка фотографий, управление банерами, управление контентом). Без заполнения, только шаблоны. В дальнейшем техническая поддержка портала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать флешку, котоая показывает фотографии.
Общая задача:
Смена фотографий происходит либо автоматически, либо по клику на соот-ие кнопки.
Верхняя фотография рассыпается на квадратики, проявляя фотографию под ней.
Через две секунды проявляется описание фото, и потом след. фотография в таком же режиме.
Путь к фото, название и описание фото должны браться из xml файла.
Как это выглядит — http://www.inetart.su/tmp/ruperti/images_flash.jpg
Бюджет 600 Яндекс.Денег
Отписывайтесь только в проект.
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