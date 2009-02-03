Переделать flash player или скрипт

Требуется внести изменения в скрипт или flash player скрипта, а именно чтобы при нажатии проигрывания файлов flv на плеере одновременно (если это возможно) открывалось новое окно браузера с заданным URL и воспроизводилось проигрывания файла flv в плеере. если вышенаписанное невозможно реализовать, то (ЕСЛИ ВОЗМОЖНО) сделать при первом клике сначала открытие нового окна браузера с заданным url, а при втором клике проигрывание файла flv. URL который должен открываться в новом окне и храниться в отдельном файле. (не в базе данных) Простота изменений. Остальные детали по icq.