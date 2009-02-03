Сайт голосования

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок219 просмотров
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Нужно собрать готовый скрипт для голосования и шаблон из html + Flash в единый сайт

И дописать 3 функции в скрипт по выборке из Sql данных.

Соединить модули скрипта с кнопками шаблона.

Немного переделать названия кнопок итд.

Пишите для более подробной информации.

15 лет назад
tetragramaton
Kab Eduard 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
disguiser
Роман 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$40
7 дней
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