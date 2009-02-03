Сайт голосования

Всем Добрый День! Мне нужно ,чтобы кто то сделал. Скрипт "Заказа". 1)Человек выбирает товар или услуги , делает заказ, оформляет( форма). 2) а)дальше ему высвечивает заказ выполнен или в обработке и высылается на его e-mail (Смотрите Доп.) б) в ...