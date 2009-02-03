Скрипт, который будет показывать url flv роликов

Создание форум модуля для готового сайта заказчика в среде Asp.Net 2, 3, 3.5 MS SQL на языке с#. Тз прикреплено. Html верстка произведена. Модуль авторизации необходимо использовать стандартный из asp.net. Пожалуйста приготовьте примеры или готовые работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт для сервиса http://www.megaporn.com, которые будет отображать урл ролика для скачивания. Например в скрипте я указываю урл http://www.megaporn.com/video/?v=ka93h8xg а он мне отдает прямой урл на скачивание flv ролика
- Похожие заказы
- $250Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Известному казанскому журналу необходим редизайн существующего сайта. Так что бы, не стыдно было поместить в ваше портфолио и нам в инете показывать! контакты 526540, 2495-250, с 4 февраля необходима личная встреча, так что рассматриваются веб программисты Казани!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $200
Всем Добрый День! Мне нужно ,чтобы кто то сделал. Скрипт "Заказа". 1)Человек выбирает товар или услуги , делает заказ, оформляет( форма). 2) а)дальше ему высвечивает заказ выполнен или в обработке и высылается на его e-mail (Смотрите Доп.) б) в ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт15 лет назад
Надо переделать сайт http://www.savejob.ru. Сделать на нормальном движке. Улучшить дизайн.Завершен15 лет назад
- $100
Здравствуйте, уважаемые. Имеется файл csv, в котором есть столбик с названием товара, его ценой, производителем, ссылкой на карточку товара (http://www.s3.ru/price/?price_item=C0020628). Из карточки товара нужно стащщить: -Все большие фото, сложить их в папочку отдельную, в csv записать ...Завершен15 лет назад
- $1000
Должны быть игры между пользователями - конкретно - дурак (2-4 чел), покер (2-8 чел на столе) - фишки 50 копеек, и выше рубль, два, до 100 рублей, преферанс (2-4 чел), 1000 (2-4 чел), НАРДЫ (2чел) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется создание генератора готового контента для CMS WordPress 1) Создание сателлитов простое, я выделаю например в ворде контент: Например, что бы генератор создал Категорию я в ворде ёё должен выделить как Заголовок 1, название записи, как ...Завершен15 лет назад
- $300
Виртуальный браузер, анонимайзер. Для анонимного серфинга, нужен серверный модуль, платформа по выбору Unix, Windows язык тоже неважен. Основные требования, поддержка http, https тунелирования, через прокси, скокс 4/5 мультиюзерность, одновременная работа с большим числом серферов поддержка get/post запросов поддержка кукисов коректная обработка яваскрипт кодирование урл замена http_refferer поиск, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $80
Нужно реализовать модуль для ShopCMS 3.0 RC2 задача состоит в следующем: Есть прайс листы в формате .xls нужно что бы информация этих прайсов сверялась с информацией на сайте (товары) Примерные действия скрипта: 1. выбор категории (одной или несколько) 2. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен скрипт который налету создает картинку и вставляет ее в тело выводящегося HTML. Картинка - график построенный по набору значений. Внешний вид примерно как в статистике www.liveinternet.ru или alexa.com В качестве входных данных передаются массивы значений ...Завершен15 лет назад