Создание форум модуля для готового сайта заказчика в среде Asp.Net 2, 3, 3.5 MS SQL на языке с#. Тз прикреплено. Html верстка произведена. Модуль авторизации необходимо использовать стандартный из asp.net. Пожалуйста приготовьте примеры или готовые работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать модуль для ShopCMS 3.0 RC2 задача состоит в следующем:
Есть прайс листы в формате .xls нужно что бы информация этих прайсов сверялась с информацией на сайте (товары)
Примерные действия скрипта:
1. выбор категории (одной или несколько)
2. подгрузка 3-4 .xls файлов
3. поиск соответствий товаров (например на сайте есть товар BBK LT 2610S его цена 6800, в прайсе его цена 6970 можно будет сделать надценку товара иначе говоря прибавить 200 рублей или вычесть 100 рублей)
Все более подробно вы поймете во вложенных файлах там есть скриншот как это должно выглядеть и 3 прайс листа по которым будет производиться проверка
(есть такая проблема как название товара на сайте: SAMSUNG 21Z45, а в прайсе он как SAM-21Z45 )
Из прайсов будут использоваться только вот такие данные: название товара и цена в рублях, те данные как кол-во, описание, цена в долларах использоваться не будут иначе говоря что бы скрипт пропускал всю эту инфу.
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Если вы не уверенны или незнаете как это сделать пожалуйсто не оставляйте заявлений, за дополнительной информацией пишите в ICQ:510(семнадцать)19
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