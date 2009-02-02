Информационный сайт на Drupal

Нужно сделать сайт портала ковки на CMS Drupal.

Функции типовые для сайтов данной категории: добавление объектов ковки с их фотографиями. Естественно, поиск по базе объектов с применением фильтров. Нужны разделы новостей и статей (с импортом/экспортом RSS). Кто в тема, тот сам всё знает.

Эта работа скорее для одинчки, чем для студии. Ибо студия заведомо просит денег на оплату 5 сотрудников, а я столько платить не буду. На форуме ДрупалРу есть несколько описаний как такой сайт сделать. Так что работы на 2 дня: собрать, потестить и отладить.

Предпочтение тому, кто делал подобные сайты и может предложить интересные решения.

Как вариант http://startdrupal.com/real/ но вместо карты города слайдами готовые изделия