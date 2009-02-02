Информационный сайт на Drupal

Здравствуйте, требуется доделать на сайте аунтификацию Сайт www.apartments4you.com.ua Делается страница для регистрации пользователей и входа Когда человек заел он так же лазит по сайту просо все его заказы будут у него вестись как история и будет немного личной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт портала ковки на CMS Drupal.
Функции типовые для сайтов данной категории: добавление объектов ковки с их фотографиями. Естественно, поиск по базе объектов с применением фильтров. Нужны разделы новостей и статей (с импортом/экспортом RSS). Кто в тема, тот сам всё знает.
Эта работа скорее для одинчки, чем для студии. Ибо студия заведомо просит денег на оплату 5 сотрудников, а я столько платить не буду. На форуме ДрупалРу есть несколько описаний как такой сайт сделать. Так что работы на 2 дня: собрать, потестить и отладить.
Предпочтение тому, кто делал подобные сайты и может предложить интересные решения.
Как вариант http://startdrupal.com/real/ но вместо карты города слайдами готовые изделия
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