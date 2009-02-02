Нужна панорама на флeше

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Необходимо сделать цикличную панораму на флэше.
JPG панораму пришлю исполнителю.
Размеры 600x280
При mouseover панорама должна начинать движение в ту сторону где сейчас расположена мышка относитеьно центра самой флэшки.
При mouseout движение панорамы должно остановиться.
Поверх панорамы должны быть раположены кнопки с возможностью приписать на них какое либо действие. Все кнопки должны двигаться вместе с изображением.
Предоставление исходников обязательно.
Особые требования к исходнику - скажу не тая, исходник будет использоваться не на одной панораме, поэтому должна быть возможность без затруднения вставлять другие JPG и кнопки.
Инструкции со скрншотами по изменению исходника под другой JPG обязательны.
Оплата наличными при личной встрече.
Схема взаимодей:
1. Демонстрация готового swf файла.
2. Встреча для передачи исходников и документации
3. Проверка исходников и демонстрация возможности изменения файла под новую пнораму.
4. Получение наличных.
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