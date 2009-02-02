Нужна панорама на флeше

Необходимо сделать цикличную панораму на флэше.

JPG панораму пришлю исполнителю.

Размеры 600x280

При mouseover панорама должна начинать движение в ту сторону где сейчас расположена мышка относитеьно центра самой флэшки.

При mouseout движение панорамы должно остановиться.

Поверх панорамы должны быть раположены кнопки с возможностью приписать на них какое либо действие. Все кнопки должны двигаться вместе с изображением.

Предоставление исходников обязательно.

Особые требования к исходнику - скажу не тая, исходник будет использоваться не на одной панораме, поэтому должна быть возможность без затруднения вставлять другие JPG и кнопки.

Инструкции со скрншотами по изменению исходника под другой JPG обязательны.

Оплата наличными при личной встрече.

Схема взаимодей:

1. Демонстрация готового swf файла.

2. Встреча для передачи исходников и документации

3. Проверка исходников и демонстрация возможности изменения файла под новую пнораму.

4. Получение наличных.