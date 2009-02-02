Прикрутить флеш-баннер к Joomla

Есть отсканируемая форма. Требуется создать форму по примеру-макету Надо сохранить раскладку полей. Форма должна быть двухцветной и оформлена красиво и практично чтобы ее можно было распечатать. Должна быть еще кнопка Print при которой форму можно распечатать. к форме ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Нужно флеш-баннер прикрутить к сайту. Сайт на Joomla.
Описание:
В самом верху вместе с загрузкой сайта выплывает сверху вниз флеш-баннер. Размер 100*100%
Проигрывается. Через определенное время (после проигрывания) уезжает наверх.
Цена? Сроки?
Без предоплаты.
Оставляем комменатрии тут.
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