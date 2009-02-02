Прикрутить флеш-баннер к Joomla

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки157 просмотров
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Задача:

Нужно флеш-баннер прикрутить к сайту. Сайт на Joomla.

Описание:

В самом верху вместе с загрузкой сайта выплывает сверху вниз флеш-баннер. Размер 100*100%

Проигрывается. Через определенное время (после проигрывания) уезжает наверх.

Цена? Сроки?

Без предоплаты.

Оставляем комменатрии тут.

Joomla
15 лет назад
redinsect
Виталий 
47 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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