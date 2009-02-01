Флеш-карта

Всвязи с дефолтом предыдущего исполнителя, объявляю тендер на карту снова.

Вот карта:

http://poncha.ru/googlemap/map.html

Вот админка:

http://poncha.ru/googlemap/adminka.html

По ссылкам работа устраивает полностью,кроме того, что не работает кнопка "сохранить изменения".

Во всем остальном работа устраивает на 100%.

Исполнитель месяц назад исчез куда-то, пожтому вынужден объявить новый тендер.

Исходников вышеприведенной карты у меня нет, поэтому нужно повторить её с нуля и сделать один-в-один по приведенной работе.

Сроки уже сорваны, сделать нужно как можно быстрее.

Работаю только по безопасной сделке.