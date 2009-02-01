Флеш-карта

Блог на WordPress Не могу зайти в админ панель сайта... открывается белый экран
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всвязи с дефолтом предыдущего исполнителя, объявляю тендер на карту снова.
Вот карта:
http://poncha.ru/googlemap/map.html
Вот админка:
http://poncha.ru/googlemap/adminka.html
По ссылкам работа устраивает полностью,кроме того, что не работает кнопка "сохранить изменения".
Во всем остальном работа устраивает на 100%.
Исполнитель месяц назад исчез куда-то, пожтому вынужден объявить новый тендер.
Исходников вышеприведенной карты у меня нет, поэтому нужно повторить её с нуля и сделать один-в-один по приведенной работе.
Сроки уже сорваны, сделать нужно как можно быстрее.
Работаю только по безопасной сделке.
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