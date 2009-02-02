Правка PHP/Java скрипта попандера

Есть попандер. В эксплорере работает как должен, в остальных всплывающий баннер "приклеен" к странице.

Месяца два назад нормально в лисе и опере отображался.

Посмотреть можно здесь: http://endem.ru/ по центру попандер-баннер с обложками фильмов.

В эксплорере норм. в лисе, опере, хроме он прилеплен к странице.

В приложении отрывок кода, отвечающий за вывод банера. Там прописано для IE отдельно и отдельно для остальных.

Вот "для остальных" надо поправить, чтобы он работал так же, как в эксплорере.

txt файлы не грузятся, вот ссылка : http://endem.ru/popup.txt