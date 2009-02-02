Правка PHP/Java скрипта попандера

Веб-программированиеЗавершен4 заявки182 просмотра
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Есть попандер. В эксплорере работает как должен, в остальных всплывающий баннер "приклеен" к странице.

Месяца два назад нормально в лисе и опере отображался.

Посмотреть можно здесь: http://endem.ru/ по центру попандер-баннер с обложками фильмов.

В эксплорере норм. в лисе, опере, хроме он прилеплен к странице.

В приложении отрывок кода, отвечающий за вывод банера. Там прописано для IE отдельно и отдельно для остальных.

Вот "для остальных" надо поправить, чтобы он работал так же, как в эксплорере.

txt файлы не грузятся, вот ссылка : http://endem.ru/popup.txt

PHP
15 лет назад
Langly
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
alekseevmisha
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Работой удовлетворен как никогда. Мало того, что все было функционально сделано в соответствии с ТЗ, но и был почти полностью переписан скрипт, изменен принцип вывода для разных браузеров, то есть скрипт получился компактнее и надежнее в плане вывода баннера. Были исправлены(сверх ТЗ): Центровки окон, ссылок. Изменено отображение ссылок по моему пожеланию. Скрипт дополнен функцией скрытия ненужных частей ссылок отображаемых в строке состояния. Вся работа проводилась он-лайн при связи по ICQ. Все тестировалось в режиме реального времени, в этом же режиме вносились изменения, обсуждались эти изменения, опробовались различные варианты решения поставленных задач итд, итп. До тех пор пока меня все не устроило абсолютно. Работой очень доволен, еще больше доволен отношением Михаила к работе и к заказчику(те. ко мне :-))) ) Никаких попыток "поскорей издыхаться" и получить оплату. Никаких признаков суеты и нетерпения. Все делалось с расстановкой, без спешки и основательно. Результат отличный! При необходимости обращусь к вам в первую очередь. Спасибо.
Приятно было работать. Никаких задержек с оплатой. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
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