Online конструктор визиток.

Создание онлайн конструктора визиток. Прикручивается к джумле 1.5.9 сюда - http://vrm.com.ua/viz.html.

Прототип вот сдесь zazzle_com/cr/design/pt-profilecard/size-business )))! Тоесть полное создание визитки + возможность ее сохранить в базу после регистрации и возможность в любой момент повторить.

Интересует стоимость полной кальки + сроки + догосрочное сотрудничество, так как на основе этого модуля будут разрабатываться модуль для футболок, чашек и т. д. и т. п.

Спасибо.