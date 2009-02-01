Online конструктор визиток.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки379 просмотров
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Создание онлайн конструктора визиток. Прикручивается к джумле 1.5.9 сюда - http://vrm.com.ua/viz.html.

Прототип вот сдесь zazzle_com/cr/design/pt-profilecard/size-business )))! Тоесть полное создание визитки + возможность ее сохранить в базу после регистрации и возможность в любой момент повторить.

Интересует стоимость полной кальки + сроки + догосрочное сотрудничество, так как на основе этого модуля будут разрабатываться модуль для футболок, чашек и т. д. и т. п.

Спасибо.

15 лет назад
VRM
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
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