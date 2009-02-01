JavaScript(приватный проект для Xinke)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка101 просмотр
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Разработать JavaScript для проверки корректности введенных данных и расчета суммы

Javascript
15 лет назад
an29
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Xinke
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Сделано качественно и в короткие сроки.
Отличный заказчик. Задачу сформулировал четко и грамотно. Во время работы постоянно был на связи, быстро отвечал на возникающие вопросы. С оплатой также никаких проблем, работа была оплачена сразу по завершении.
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