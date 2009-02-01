Поправить .htaccess

В общем проблема вот в чем: на cms MODx я сделал симантические url, вместо обычных вида index.php?id=*

так вот для этого я поставил файл .htaccess который входил в саму cms, хотя без симантических сайт и cms работали на .htaccess который был всё время до этого (ещё до установки modx)... так вот после того, как я поставил новый .htaccess всё работает, кроме некоторых обычных php не входящих в cms. Например конференция (вопрос-ответ) - сообщения не отправляются. хотя если ставлю старый .htaccess, то отправляются.. Пробовал тупо скопировать содержимое старого .htaccess в новый, но не помогло. В общем надо подправить, думаю для разбирающегося человека это дело нескольких минут...)) надеюсь)

В приложении 2 файла .htaccess (.htaccess.old - это старый, .htaccess.modx - новый, который надо подправить).